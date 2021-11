Espanya exigirà el certificat de vacunació als viatgers del Regne Unit i Irlanda del Nord

Segons dades del portal 'Our World in Data', només el 42% de la població mundial té la pauta completa de vacunació i menys del 6% dels ciutadans als països més pobres han rebut les dues dosis. A més llarg termini, la CE proposa acabar amb la llista blanca de països a partir del març i basar les restriccions en l'estatus individual. En paral·lel, Espanya exigirà a partir d'ara una prova negativa de covid-19 a tots els viatgers procedents de països d'alt risc (actualment Botswana, Swazilàndia, Lesotho, Moçambic, Namíbia, Sud-àfrica i Zimbabwe). S'haurà de fer amb un màxim de 72 hores abans de l'arribada, i independentment de si estan vacunats.El Ministeri de Sanitat justifica aquesta decisió arran de l'aparició de la nova variant òmicron detectada a Sud-àfrica que «presenta nombroses mutacions relacionades amb un possible augment de la transmissibilitat i en la disminució de la capacitat de neutralització per part dels anticossos».