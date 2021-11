El Regne Unit detecta els dos primers casos d'òmicron

Actualitzada 27/11/2021 a les 18:53

El ministre de Salut del Regne Unit, Sajid Javid, ha confirmat aquest dissabte que han detectat els dos primers casos de la variant del coronavirus denominada òmicron. Les dues persones infectades, que són de Chelmsford i Nottingham, han estat confinades amb les persones que viuen mentre es fan els tests de seqüenciació i el rastreig dels seus contactes. Els dos casos estan relacionats, segons Javid. En diversos països europeus també hi ha casos sospitosos, com a Holanda, on s'estan fent testos als passatgers de dos vols procedents de Sud-àfrica. També se n'han detectat a la República Txeca i a Alemanya, on divendres van detectar les mutacions característiques de l'òmicron a un viatger procedent d'aquest país africà.