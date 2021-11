Es fa viral una campanya de correus noruega amb un Papà Noel homosexual

La campanya celebra el mig segle de despenalització de l'homosexualitat en aquest país

Una campanya publicitària de l'estatal Correus de Noruega per a celebrar mig segle de despenalització de l'homosexualitat en aquest país, en la qual Papà Noel és gai, s'ha tornat viral en xarxes socials en els últims dies.«When Harry met Santa» (Quan Harry va conèixer a Santa Claus), que compta el romanç que es desenvolupa entre aquest i un home, ha tingut més d'un milió de visites en la pàgina de YouTube de Correus i s'ha tornat viral en altres xarxes socials com Twitter o Tiktok.En el vídeo, de gairebé quatre minuts i que pren el seu nom de la popular comèdia estatunidenca de 1989, es veu com es va creant un llaç entre els dos homes al llarg dels anys des de la primera vegada que Papà Noel visita la seva casa.Santa Claus decideix contractar enguany els serveis de Correus perquè l'ajudi a repartir els regals i així finalment poden passar més temps junts i fer-se un petó en l'escena final.«Estem aclaparats per la resposta. Per descomptat que comptàvem que hi hauria reaccions, però això sobrepassa totes les expectatives», va declarar al portal Fagpressenytt.no la directora de màrqueting de Correus, Monica Solberg.Correus llançarà també un segell especial, amb el lema «amor és amor», per a celebrar l'aniversari, que es compleix el 17 de juny de 2022.Durant els últims anys les campanyes de Correus de Noruega han atret l'atenció de fora d'aquest país: fa dos, insinuava que Jesucrist era fill d'un carter i, l'any passat, Papà Noel s'inspirava en Donald Trump.