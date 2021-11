El govern espanyol proposa fomentar la contractació de treballadors en ERTO bonificant el 50% de les quotes sis mesos

Nous ERTO

Increment de multes

Segons el plantejament del govern espanyol, els nous ERTO s'activaran per acord del Consell de Ministres, a proposta dels ministeris d'Economia, Treball i Seguretat Social. Amb caràcter previ hauran d'informar els agents socials. Les dues modalitats que s'implementarien són la cíclica, que es decretarà en cas d'una conjuntura macroeconòmica adversa i tindrà una durada màxima un any; i la sectorial, que es podrà fer servir un any amb possibilitat a prorrogar-ho dues vegades sis mesos en cas de crisi sectorials severes que generin necessitats de requalificació.Un cop activat, les empreses podran sol·licitar voluntàriament la seva adhesió. Primer s'hauran de plantejar reduir la jornada dels treballadors i si tampoc així són viables, podran suspendre totalment els contractes. Els empresaris hauran d'enviar un informe a la Inspecció que tindrà set dies per revisar-lo. En cas de no rebre resposta s'interpretarà com a silenci positiu.Les deduccions de les cotitzacions a la Seguretat Social que paguen les empreses podran ser d'entre un 10 i un 70%. D'altra banda, es prohibirà que els empleats facin hores extres mentre estiguin actius els mecanismes RED.Per tal que aquests treballadors puguin trobar feina en altres companyies, es bonificarà els contractes dels empleats inclosos al mecanisme sectorial amb bonificacions de quotes del 50% durant 6 mesos. A més, es constituirà un fons per atendre les necessitats de finançament.La proposta també inclou un enduriment de les multes per contractació temporal fraudulenta, amb sancions per cada treballador afectat de 1.000 euros en el grau mínim i de 10.000 euros per cada persona en frau de llei.En la trobada, també s'ha posat sobre la taula un nou redactat en les matèries de formació que ha acostat posicions entre sindicats i patronal. Per exemple, s'introdueix un límit d'edat de 30 anys als contractes formatius, amb l'excepció de les persones amb estudis universitaris, certificats de professionalitat nivell 3 o cursos d'especialització de formació professional.Una altra novetat d'aquesta nova proposta és que es podran realitzar contractes de formació en alternança amb diverses empreses.Pel que fa al contracte de pràctiques, es podran fer servir tres anys després que s'acabin els estudis -cinc en el cas de les persones amb discapacitat-. A més, es podran fer pràctiques en diferents empreses sense que se superi el límit màxim d'un any.