L'Estat cobrarà un 'peatge' d'entre 40 i 50 euros/any a per cada turisme que circuli per autovies des de 2024

La ministra de Transport garanteix que la recaptació es destinarà a la conservació de la xara viària

Actualitzada 24/11/2021 a les 08:54

Fons per a conservació

El Govern central cobrarà entre 40 i 50 euros a l'any als vehicles lleugers per a poder circular per vies ràpides de titularitat estatal a partir de 2024. El pagament per ús es duplicarà als transportistes que circulin en camió i els motoristes abonaran entre 15 i 25 euros. Aquestes són les quanties que pretén cobrar per l'ús de les autovies i autopistes liberalitzades per a complir amb el compromís adquirit amb les autoritats europees el mes d'abril passat per a rebre el fons milmilionari del Pla de Recuperació i Resiliència.Fonts oficials del Ministeri de Transports van confirmar al Heraldo que la pretensió és implantar aquest «peatge» mitjançant una vinyeta, similar a la de la ITV, que caldria abonar anualment fins a l'adopció del model de pagament per quilòmetre. «S'allargarà anys, atès que caldrà decidir quina tecnologia s'aplica per a cobrar als vehicles en funció dels quilòmetres recorreguts», van indicar.El sistema en el qual es va fixar el Govern de Pedro Sánchez és el portuguès, en el qual el control del pagament és automàtic mitjançant una xarxa de pòrtics instal·lats en les autovies. Aquests elements detecten el transponedor (un tipus de dispositiu utilitzat en telecomunicacions) que ha de portar cada vehicle, de manera que es carrega al compte corrent associat al cobrament del peatge, com ocorre ara en les autopistes amb el dispositiu Via-T. La seva posada en marxa requerirà temps i una forta inversió, estimada en uns mil milions, i d'aquí ve que es vagi a començar amb un model de «pagament lineal senzill i sense cost», com és la vinyeta.La pretensió és pactar la seva aplicació amb les comunitats autònomes i les diputacions forals, que en la seva major part han rebutjat la seva posada en marxa, i amb les associacions de transportistes, l'oposició de les quals és frontal a un «peatge» que els seus associats ja han de pagar en altres països europeus per a circular per vies ràpides.La ministra de Transports, Raquel Sánchez, pretén convèncer a les autonomies i als professionals amb un doble argument: la recaptació serà finalista i anirà destinada exclusivament a la conservació de carreteres, tant estatals com autonòmiques, que sofreixen un preocupant dèficit d'inversió en els últims anys.La partida per a manteniment de la xarxa estatal està dotada amb 1.371 milions d'euros en els Pressupostos Generals per a 2022, però acumula un dèficit de 7.500 milions, segons l'Associació Espanyola de la Carretera.El forat s'ha agreujat amb la liberalització de les autopistes després de finalitzar les concessions. El Govern de Pedro Sánchez va començar el procés el 2018 amb l'AP-1 a Burgos i des de llavors s'han sumat més d'un miler de quilòmetres. Els últims van ser els 477 de l'AP-2, entre Alfajarín i Tarragona, i de l'AP-7, entre La Jonquera i Tarragona, en els quals es van aixecar les barreres de peatge el passat 1 de setembre. En tots dos casos, s'ha adjudicat el seu manteniment per 68,2 milions.El Govern central encara ha de concretar la casuística en el cobrament per les vies d'alta capacitat, atès que és partidari d'introduir excepcions en el pagament per ús. Així ho va exposar fa menys d'un mes el director general de trànsit, Pere Navarro, qui va manifestar que podrien quedar exempts aquells desplaçaments recurrents per motius laborals o d'estudi o quan es tracti d'una emergència sanitària. «Per exemple, el treballador que ha d'agafar l'autovia cada dia per a anar i tornar del treball, aquest queda exempt del pagament, si no el cruixiríem. El viatge obligat per raons d'estudi, també. I perfectament es podria posar que l'avia quan va al metge també quedi exclòs», va dir.Navarro va assenyalar que es pretén establir un «cert marge de maniobra» per a fer compatible la recaptació per al manteniment de les vies ràpides amb l'economia dels usuaris. En el Ministeri de Transports també estan sospesant si l'exempció o un pagament més reduït s'aplica als vehicles elèctrics que no contaminen, la qual cosa podria incentivar la renovació de la flota.