La UE estudia canvis en les restriccions de viatge arran del nou repunt de contagis

Brussel·les presentarà dimecres una proposta per garantir «una circulació segura» i promoure el certificat covid-19

Actualitzada 22/11/2021 a les 19:27

La Unió Europea estudia canvis en les restriccions de viatge arran del nou repunt de contagis per covid-19. Actualment, els ciutadans de la UE es poden desplaçar dins del bloc sense fer quarentena si demostren estar vacunats, haver passat la covid-19 en els darrers sis mesos o tenir un test negatiu amb el certificat covid-19. Davant l'augment de casos sobretot a Europa central i de l'est, la Comissió Europea ha anunciat que dimecres presentarà una proposta per garantir «una circulació segura» i «promoure el certificat covid-19». També actualitzarà les «recomanacions de viatge» per entrar a la UE.