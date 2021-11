El viròleg Luis Enjuanes demana que la Seguretat Social no cobreixi el tractament als no vacunats

Considera que «si ells no col·laboren amb la societat, la societat no ha de col·laborar amb ells»

Actualitzada 22/11/2021 a les 18:26

El coordinador de l'equip que està creant la vacuna espanyola contra la covid-19, el viròleg Luis Enjuanes, ha demanat davant els mircòfons de Ràdio Nacional que la Seguretat Social no cobreixi el tractament contra la covid-19 dels pacients que no s'hagin volgut vacunar.Enjuanes s'ha mostrat molt crític amb les persones que han decidit voluntàriament no vacunar-se contra el coronavirus i ha assenyalat que «si ells no col·laboren amb la societat, la societat no ha de col·laborar amb ells». El viròleg també sol·licita que es prohibeixi treballar les persones que presten serveis a l'administració pública i que es limiti l'accés a llocs públics.El director del Laboratori del Coronavirus del CSIC ha realitzat aquestes declaracions durant la celebració del Fòrum Mundial de Pandèmies que celebra aquest cap de setmana a Madrid. Sosté que aquestes restriccions són necessàries ja que a Espanya no existeix la vacunació obligatòria. Els científics han recordat durant la celebració d'aquest fòrum que 7 de cada 10 persones que s'infecten amb el virus són persones sense vacunar.