La Policia Nacional dona deu consells per a evitar estafes amb la Loteria

Compte amb la venda fraudulenta, falsos premis o compartir dècims

Actualitzada 21/11/2021 a les 13:21

1.- Compra els dècims de Loteria per al sorteig sol en llocs autoritzats, ja sigui en establiments físics o en línia.



2.- Si realitzes la teva compra en Internet, guarda els correus relacionats amb ella i fes captures de pantalla del la gestió si és necessari.



3.- Desconfia dels missatges que rebis informant-te que has estat premiat en un sorteig que desconeixes i en el qual no has participat.



4.- Comprova que el teu dècim té el logo, el codi i tots els elements de verificació.



5.- Quan comparteixis Loteria amb amics o familiars, fotocòpia el dècim i indica qui participen en aquesta compra i quina quantitat juga cadascun d'ells.



6.- Procura conservar el bitllet en perfectes condicions, la seva deterioració podria donar-te problemes en cas de ser premiat, i recorda que caduca als tres mesos.



7.- Fes una fotografia del teu dècim o apunta en un lloc segur el número, la sèrie i els elements que t'ajudin a identificar-lo si el perds.



8.- Denúncia en qualsevol comissaria de Policia Nacional la pèrdua o robatori del teu dècim, a més de comunicar-lo a Loteries i Apostes de l'Estat.



9.- Si has estat víctima d'una estafa, no dubtis a denunciar-ho aportant totes les dades que tinguis sobre els autors i el seu modus operandi.



10.- I si no has caigut en el frau però tens dades sobre això, informa'ns en www.policia.es.

Comprar solament en llocs autoritzats, desconfiar de les crides i missatges sobre suposats premis o comprovar l'autenticitat dels dècims, són alguns dels consells que ha difós avui la Policia Nacional per a evitar el frau en la Loteria de Nadal.De cara a l'increment massiu de venda de loteria amb motiu del Nadal, la Policia alerta que la possibilitat d'estafes també augmenta: venda fraudulenta, problemes a l'hora de cobrar bitllets compartits, suplantacions d'identitat o falsos premis són algunes de les més habituals.Recomanen prestar especial atenció a la compra per internet, acudint únicament a pàgines oficials i segures, així com desconfiar de crides o missatges amb identitats falses en les quals es comunica al destinatari que ha estat agraciat amb un premi amb la finalitat d'aconseguir les seves dades privades, fins i tot bancaries.En aquest sentit insten a evitar telefonar a números que se li indiqui o seguir enllaços a webs que se'ls proposi i, per descomptat, no realitzar cap pagament.Al mateix temps la Policia recomana no baixar la guàrdia amb estafes de tota la vida com l'anomenat «tocomocho», les víctimes del qual solen ser persones d'edat avançada que són abordades pel carrer i, amb l'excusa de tenir un dècim premiat i no poder cobrar-lo per algun motiu, li ho ofereixen a canvi d'una suma important de diners.Aquest és el decàleg complet que la Policia difondrà també en els pròxims dies a través de les seves xarxes socials: