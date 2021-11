La ONT explora millorar les xifres de donació d'òrgans amb morts per covid

La directora de l'organisme diu que encara «no hi ha constància que es produís alguna transmissió del virus» amb aquest mètode

Actualitzada 21/11/2021 a les 18:48

L'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) explora noves vies en donació i trasplantaments, i confia a poder incorporar com a donants a persones que han mort amb covid actiu i a pacients amb malalties neurodegeneratives, com l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).Aquest assumpte i els últims avanços en donació i trasplantament de debatran en la XVII reunió nacional de coordinadors de trasplantaments i professionals de la comunicació que se celebra a Saragossa els dies 22 i 23 de novembre i que evidenciarà que, malgrat la covid, que va paralitzar l'activitat en la primera ona, el ritme es va recuperar a partir de juny de 2020, només interromput en moments concrets, coincidint amb la saturació de les UCI.La reunió de coordinadors serà inaugurada per la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, amb una conferència titulada «Covid-19 i trasplantaments, enlairant de nou».Segons explica a Efe la responsable de la ONT, aquesta reunió suposa «una oportunitat» per a compartir avanços com els trasplantaments d'òrgans de sis donants amb PCR positiva, realitzats a Espanya recentment, o els trasplantaments d'òrgans en asistolia controlada.Aquest últim suposa que, mort el pacient, es connecta a un sistema de circulació extracorpòria (ECMO) que manté els òrgans en condicions òptimes perquè no perdin les seves funcions.En declaracions a Efe, Domínguez-Gil explica que en la reunió de coordinadors també s'abordaran «aspectes de futur molt atractius» com la creació d'òrgans bioartificiales o la tolerància immunològica (mimetitzar l'òrgan amb el pacient).Domínguez-Gil assegura que malgrat la covid «no s'ha parat» amb els programes de trasplantaments i afirma que la pandèmia «ha forçat a tot el sistema» a adaptar-se a un entorn epidemiològic molt complex i ha suposat un «repte» per a abordar aspectes de la seguretat dels pacients.Sobre la possibilitat d'usar òrgans d'un mort per covid actiu, la directora de la ONT reconeix que és un tema «a debat» però admet que en pandèmia s'han realitzat milers de trasplantaments i «probablement s'han trasplantat òrgans de donants amb covid positiu encara que la PCR anés negativa, i no hi ha constància que es produís cap transmissió».En la seva opinió, «això fa pensar que es poden utilitzar amb seguretat òrgans de donant covid, encara que potser no els pulmonars».Els pacients amb ELA també tindran presència en la reunió amb el testimoniatge d'un d'ells que impartirà la conferència: «Tinc ELA i vull ser donant».Domínguez-Gil situa la donació com a «part de les cures al final de la vida» i explica que molts dels pacients amb ELA, una malaltia incurable, «reflexionen i volen ajudar a uns altres a través de la donació».En la XVII reunió nacional, que comença aquest dilluns, participen investigadors com Mario Fernández-Ruiz, de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'hospital 12 d'Octubre de Madrid, amb una ponència sobre donants amb PCR positiva, o Juan Galán, coordinador de trasplantaments de l'hospital La Fe de València, que parlarà sobre les donacions de pacients amb malalties neurodegeneratives.També intervindran, entre altres, l'investigador Francisco Hernández Oliveros, de l'Institut de Recerca de l'hospital La Paz (Madrid); el director del laboratori d'Immunologia de l'hospital madrileny Gregorio Marañón, Rafael Correa, o l'investigador de l'Institut de Recerca Sanitària d'Aragó, Pedro Baptista.