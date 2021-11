Els experts alerten que la pandèmia de la covid-19 pot provocar un augment considerable de casos de diabetis tipus 2

Destaquen que una principal causa seria l'acumulació de persones no diagnosticades

La pandèmia de coronavirus està deixant moltes conseqüències no sols en la nostra forma de vida, sinó també en la nostra salut. La covid-19 pot provocar l'auge d'altres malalties. Una d'elles és la diabetis tipus 2.Els experts creuen que el diagnòstic de casos d'aquesta mena de diabetis pot duplicar-se l'any que ve, i ja s'estan detectant grans augments de casos d'aquesta malaltia.El professor Andrew Boulton, president de la Federació Internacional de Diabetis i professor de medicina en la Universitat de Manchester, va dir al Daily Mail: «L'impacte de la covid significa que ara estem bregant amb una sèrie de crisi de tipus 2 diferents alhora. El meu temor és que vegem en els pròxims dos anys un tsunami de diabetis i les seves complicacions».Els experts culpen a tres factors de l'augment. En primer lloc, l'acumulació de casos no diagnosticats a causa de la falta de cites presencials amb el metge de capçalera.Després està l'augment de pes de les persones durant el confinament. Per exemple al Regne Unit, la britànica mitjana ha augmentat 1,5 quilos des del començament de la pandèmia, segons dades del NHS.Però el més intrigant són les dades emergents que suggereixen que la pròpia Covid-19 pot desencadenar la diabetis de tipus 2 en aquelles persones vulnerables.Estudis duts a terme al Regne Unit mostren que gairebé un de cada 20 pacients hospitalitzats amb covid-19 van ser diagnosticats amb diabetis en els cinc mesos posteriors a la contracció del virus. Això és tres vegades més que el nombre de britànics que desenvolupen diabetis durant un període mitjà de cinc mesos.El doctor Kevin Fernando, metge de capçalera en North Berwick i assessor de diabetis del Royal College of General Practitioners, diu: «L'evidència emergent demostra un vincle clar entre les dues condicions. Algunes pràctiques, com la meva, ara estan prenent la iniciativa de detectar la diabetis abans que la malaltia creï problemes a llarg termini».El doctor David Strain, expert en diabetis de la Facultat de Medicina de la Universitat de Exeter, diu: «Abans de la covid era rar que els pacients presentessin al seu metge de capçalera amb complicacions avançades de la diabetis tipus 2. Ara, pel fet que la nostra vigilància s'ha vist greument interrompuda, s'està tornant més comuna. Podria portar fins a 2023 trobar a tots aquests pacients, moment en el qual estaran enlaire risc de complicacions».