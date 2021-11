El preu de la llum pujarà aquest dilluns i torna a trencar els rècords del novembre

El megavat l'hora serà de 236,51 euros i és el cinquè dia consecutiu per damunt dels 200

Actualitzada 21/11/2021 a les 13:23

El preu de l'electricitat en el mercat majorista (pool) per a demà, dilluns, serà de 236,51 euros/megavat hora (MWh), la qual cosa suposa 6,89 euros més (el 2,91% d'alça) en comparació amb el que es paga avui, segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).Demà serà el cinquè dia consecutiu amb el preu per sobre dels 200 euros/MWh i el valor més alt de novembre. L'anterior va ser el dia 19 amb 228,84 euros.En el que portem de mes, el preu de l'electricitat se situa de mitjana en 181,82 euros/MWh, el 10% menys que octubre passat, el més car de la història, amb una mitjana de 200,06 euros/MWh; encara que un 14,12% més que al setembre, quan es va situar en 156,14 euros/MW.Per franges horàries, el preu màxim es registrarà demà entre la 21.00 i les 22.00 hores, amb 264,7 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 194,51 euros/MWh entre les 5.00 i les 6.00 hores de la matinada.Si es compara el cost de la llum amb el del mateix dia de fa un any, quan es pagava a 42 euros/MWh, és gairebé 6 vegades superior.Els preus del mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i serveix de referència per als altres 17 milions que contracten el seu subministrament en el mercat lliure.Darrere d'aquests elevats preus del pool, que afecten a tota Europa, estan l'encariment internacional del gas i l'increment del preu dels drets d'emissió del diòxid de carboni (CO₂).