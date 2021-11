Alerta alimentària a Espanya: demanen retirar la margarina d'una coneguda marca i que no es consumeixi

El Ministeri de Consum ha avisat que hi ha un al·lergen no identificat a l'etiquetatge i recomana no consumir el producte

Actualitzada 21/11/2021 a les 13:54

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), que depèn del Ministeri de Consum, ha llançat una alerta alimentària respecte a una margarina d'una marca molt coneguda per contenir un al·lergogen no inclòs en l'etiquetatge i ha demanat no consumir-lo, així com la seva retirada dels establiments.Segons expliquen en un comunicat emès el divendres, l'alerta va dirigida a les persones amb al·lèrgia o intolerància a la llet després de trobar la presència d'aquest element en terrines de margarina de la marca Flora.El producte, distribuït per tota Espanya, és la margarina Flora Original, de la marca Flora, que es comercialitza en terrines de plàstic de 225 g, i el número de lot afectat és el 129404098, la data de consum del qual preferent és el 10/03/2022.Ha estat a través d'una notificació realitzada per la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), procedent de les autoritats sanitàries de Portugal, que la Aesan ha tingut coneixement de la presència de llet no inclosa en l'etiquetatge d'aquesta margarina.La incidència va ser detectada en un autocontrol de l'empresa, informa la Aesan, que ha estat l'encarregada d'informar les autoritats competents i als seus clients.En haver-se distribuït per tota Espanya, la Aesan ha traslladat aquesta informació a les autoritats competents de les comunitats autònomes per a verificar «la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització», indiquen.Per aquest motiu, i «com a mesura de precaució», la Aesan recomana a aquelles persones amb al·lèrgia o intolerància a la llet que «s'abstinguin de consumir» aquest producte, que no comporta cap risc per a la resta de la població, sostenen.