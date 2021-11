El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans convoca una vaga pel 16 de desembre contra la 'llei Castells'

El sindicat veu la reforma universitària que impulsa el ministre com una «greu amenaça» per al sistema públic

Actualitzada 19/11/2021 a les 17:12

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convoca per al dijous 16 de desembre una vaga als instituts i universitats com a rebuig a la «llei Castells», que veuen com una «greu amenaça» per al sistema públic. El sindicat considera que la llei, impulsada pel ministre Manuel Castells, es presenta com a «progressista, moderna i adaptada als canvis» de la societat, però que a la pràctica concep l'educació com una «mercaderia» i «facilita les cotes de poder de les empreses dins de la universitat», segons explica la portaveu de l'organització, Marta Daviu. El SEPC té previst organitzar una manifestació unitària a Barcelona per al dia 16 i diverses mobilitzacions al territori, així com altres protestes durant les setmanes prèvies a l'aturada.