Bèlgica torna al teletreball obligatori almenys quatre dies a la setmana pel repunt de contagis

A Alemanya, els estats han començat a imposar restriccions a les persones no vacunades, que no podran entrar, per exemple, a restaurants o hotels. El debat sobre si estendre a tot el país aquesta mesura, que descarta que els no vacunats puguin entrar a llocs amb PCR negativa, està sobre la taula, així com també el d'obligar a vacunar-se els treballadors d'alguns sectors com el sanitari.A Itàlia fa més d'un mes que per treballar cal mostrar el certificat covid, tant al sector públic com al privat. També s'ha d'ensenyar en mitjans de transport, inclosos els taxis. En canvi, a França l'augment dels contagis no s'ha traduït en un increment de la pressió hospitalària. És per aquest motiu que, ara per ara, el govern francès de no veu «ni de lluny ni de prop» un nou confinament.Grècia exigeix el certificat covid per seure a terrasses i només deixa estar a l'interior dels locals a les persones vacunades. S'exigeix ensenyar el certificat a comerços, bancs o edificis públics. En el cas del Regne Unit, el govern descarta per ara ampliar l'ús de la mascareta o del passaport covid.Amb la major part dels països europeus ampliant l'ús del passaport covid, la mesura està sobre la taula a Catalunya. El Govern descarta per ara noves restriccions i assegura que prioritzarà l'ús del passaport covid a noves limitacions.