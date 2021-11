Menors a la xarxa: amb mòbil des dels 11 i 1 de cada 3 enganxat a internet

Només l'1,5% dels adolescents no té perfil a les xarxes socials

Els menors tenen mòbil des dels 11 anys i un de cada tres està enganxat a internet i a les xarxes socials, a les quals es connecten tots o gairebé tots els dies, segons una recerca d'Unicef, que alerta que el 22,5% dels joves podria estar sofrint ciberassetjament.Són dades de l'informe «Impacte de la tecnologia en l'adolescència», realitzat per Unicef amb les respostes de 50.000 estudiants d'ESO de centres públics i privats de les 17 comunitats autònomes, que alerta que el 42% dels menors ha rebut missatges de contingut eròtic o sexual.Sobre els hàbits d'ús, el 90,8% es connecta a internet tots o gairebé tots els dies, sis de cada deu adolescents dormen amb el mòbil, i un de cada cinc l'usa a partir de mitjanit tots o gairebé tots els dies.«Un de cada tres nens té un problema seriós, estem parlant de més de mig milió de nens» que realitzen un «ús problemàtic», ha explicat el responsable de l'estudi, Antonio Rial, professor de Psicologia de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC), qui ha opinat que les xifres mostren que «es tracta d'un problema de salut pública».L'informe parla de «ús problemàtic» per a referir-se al possible enganxament dels menors a internet i xarxes socials, que genera un alt grau d'interferència en la seva vida quotidiana i un impacte personal, familiar, acadèmic o laboral, que pot fins i tot anar acompanyat d'una simptomàtica a nivell clínic.Els adolescents afirmen que estan connectats més de 5 hores al dia entre setmana el 31,5% i la meitat d'ells superen aquestes hores d'ús durant el cap de setmana.Quatre de cada deu adolescents reconeixen que es connecten per a no sentir-se tan sols. Es connecten buscant relacions positives, comunicar-se amb els seus amics i divertir-se.Però la seva experiència en les xarxes socials també els ha provocat sensacions com a por (al 24,7%), angoixa (19,7%) i inquietud (27,9%), uns resultats davant els quals Unicef alerta que la salut mental dels menors pot veure's afectada.L'informe posa de manifest que la falta de coneixement sobre alguns dels perills i de mesures preventives per a evitar-los, poden posar de debò risc a molts adolescents.«Les dades aportades també mostren que pot haver-hi una falta de presència i acompanyament per part de les famílies en la vida dels adolescents», la qual cosa els porta a buscar companyia i suport en Internet i les xarxes socials, ha asseverat Gustavo Suárez Pertierra, president d'UNICEF Espanya.Entre els riscos identificats pels joves en la seva relació digital, destaca que les pràctiques d'assetjament són cada vegada més habituals, però també que més de la meitat dels qui sofreixen assetjament, ho exerceixen al seu torn.No estar en les xarxes és un fet excepcional, indica la recerca. El 98,5% està registrat en alguna i el 61,5% té més d'un perfil en una mateixa xarxa social que utilitzen selectivament per a família i coneguts o per al grup d'iguals.«Fruit de pressions i xantatges molts adolescents poden estar exposant imatges i contingut personal i privat en xarxes socials i altres canals d'Internet; això també els exposa a entrar en contacte amb desconeguts i trobar-se en risc de 'grooming' o assetjament sexual en línia», alerta.Un de cada 10 menors ha rebut -a través de xarxes, xats, internet o videojocs- una proposició sexual en Internet per part d'un adult; el 11,4% ha sofert pressions perquè enviar fotos o vídeos seus de contingut sexual.Respecte al joc, més de 70.000 estudiants d'ESO (el 3,6%) reconeixen haver apostat diners per internet alguna vegada en la seva vida (apostes esportives, 31%; poker, 20%; bingo, 12%), i ho fan per a guanyar diners i divertir-se. Un de cada 10 d'aquests menors podria convertir-se en ludópata, la qual cosa suposaria estar parlant de 10.000 adolescents.Sis de cada 10 adolescents usen videojocs com a principal canal d'oci i entreteniment i més de la meitat a jocs no aptes per a la seva edat. Un de cada cinc menors reconeix tenir un cert enganxament als videojocs (al voltant de 400.000 adolescents).S'estima que més de 600.000 estudiants d'ESO podrien presentar un «ús problemàtic», que està caracteritzat no sols per una elevada freqüència i intensitat de connexió (molts dies i moltes hores), sinó per un alt grau d'interferència en el dia a dia dels propis adolescents i de les seves famílies.