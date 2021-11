'Libertad' de Clara Roquet i 'La puerta de al lado' de Daniel Brühl, estrenes destacades a les sales

El nou film de Clara Roquet, 'Libertad', arriba aquesta setmana a les sales. La cinta està protagonitzada per la família Vidal, que passa l'estiu amb l'àvia Àngela, malalta d'Alzheimer. La Nora, de 14 anys, sent que no troba el seu lloc, però tot canvia amb l'arribada de la Libertad, rebel i magnètica, que es converteix en la porta d'entrada a un estiu ben diferent per a l'adolescent. El film es va estrenar a la Setmana de la Crítica de Cannes. També s'estrena 'La puerta de al lado', òpera prima de Daniel Brühl, que explica la història d'un actor que un matí deixa enrere el seu àtic a Berlín i la seva família per volar a Londres per fer un càsting. La pel·lícula d'animació 'Kikoriki: Déjà-Vu' s'estrena a la gran pantalla en català.

'Última noche en el Soho'

Amb l'actriu Anya Taylor-Joy, la coproducció britànica 'Última noche en el Soho' és un thriller psicològic situat al Londres dels anys 60, un espai temporal al qual la protagonista és capaç de viatjar. La història explora la vida d'una jove apassionada per la moda que es troba amb el seu ídol: un aspirant a cantant. El film, dirigit per Edgar Wright, es va preestrenar a la darrera edició del festival de cinema de Sitges.



'Antlers: criatura oscura'

En aquest film, produït per Guillermo del Toro i dirigit per Scott Coope, la professora d'un petit poble d'Oregon i el seu germà, el xèrif local, descobreixen que un jove alumne amaga un secret perillós amb conseqüències aterradores. El guió està basat en el curtmetratge 'The Quiet Boy', de Nick Antosca.



'Spencer'

Pablo Larraín estrena el biopic de Lady Di 'Spencer' tot centrant-se en el moment en el qual Diana de Gales va decidir que el seu matrimoni amb el príncep Carles no funcionava. Amb Kristen Stewart, la producció s'estén durant tres dies, en unes vacances de Nadal a la casa dels Windsor, que recrea allò que va poder succeir durant aquelles jornades. El film es va estrenar al Festival de Venècia.



'El poder del perro'

El western australià 'El poder del perro' proposa la història dels adinerats germans Phil i George Burbank: un d'ells elegant i cruel, i l'altre impassible i amable. Junts són propietaris d'una enorme finca a Montana, on viuen la ràpida modernització que comporta el segle XX. Aquest film es va preestrenar al Festival de Venècia i a més a més de les sales també es podrà veure a Netflix a partir de l'1 de desembre.



'Años de sequía'

Al film de Robert Connolly 'Años de sequía' un policia torna a la seva ciutat natal després de més de vint anys després de perdre el seu millor amic de la infància en un accident de trànsit. Al seu amic mort se l'acusa d'haver assassinat la seva dona i fill abans de treure's la vida. El drama està protagonitzat per Eric Bana, Sam Corlett, Genevieve O'Reilly i Keir O'Donnell.



'El fantasma de la sauna'

Obra de Luis Navarrete, el musical 'El fantasma de la sauna' està protagonitzat per Antonia San Juan, Néstor Goenaga i Martín Spínola. Al film, Javi arriba a la Sauna Popular a la recerca d'una feina per complir el seu somni d'ésser cantant. El negoci està en hores baixes i la propietària decideix acollir-lo a canvi d'ajuda. Aviat, el Javi se n'adonarà que tothom amaga grans secrets.

