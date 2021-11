El sindicat impulsa una campanya per denunciar la bretxa salarial

Actualitzada 17/11/2021 a les 17:22

Les dones treballaran gratis des d'aquest dijous 18 de novembre fins al 31 de desembre. Aquest és el principal missatge de la campanya #JoTreballoGratis, impulsada per la UGT per denunciar la bretxa salarial. Aquesta iniciativa pretén conscienciar els treballadors sobre aquesta discriminació per raó de sexe, amb una «repercussió severa» en els salaris de les dones, més evident després de la jubilació. Així mateix, la pandèmia ha donat visibilitat a sectors fortament feminitzats, que han estat al capdavant de la crisi sanitària amb salaris baixos i condicions de treball més precàries que les dels companys homes. La bretxa salarial és d'un 11,95% a l'Estat.