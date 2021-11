La llum puja aquest dimecres per tercer dia consecutiu fins als 194,84 euros/MWh

El preu d'avui gairebé quintuplica el valor del tercer dimecres de novembre de l'any anterior

Actualitzada 17/11/2021 a les 13:00

El preu de l'electricitat al mercat majorista (pool) ha tornat a pujar avui per tercer dia consecutiu, concretament un 0,3%, fins a situar-se en 194,84 euros el megavat hora (MWh), en el seu segon preu més alt de novembre.Malgrat aquesta nova pujada, la llum serà un 2% més barata que dimecres passat, fa just una setmana, quan l'electricitat va marcar el seu preu més elevat en el que va de mes (199,28 euros/MWh).No obstant això, es manté lleument per sota dels 200 euros/MWh, una barrera que es va superar en gairebé el 70% dels dies d'octubre i que al novembre encara no s'ha aconseguit.A més, el preu d'avui gairebé quintuplica el valor que va marcar el pool durant el tercer dimecres de novembre de l'any anterior (42,46 euros).En els primers 17 dies de novembre, el preu en el mercat majorista s'ha situat de mitjana en 168,23 euros/MWh, un 16% menys que els 200,06 euros/MWh d'octubre, el més car de la història fins avui, i un 8% per sobre del preu mitjà de setembre (156,15 euros/MWh).Els preus del mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i serveix de referència per als altres 17 milions que contracten el seu subministrament en el mercat lliure.Per franges horàries, el preu màxim avui es registrarà entre les 20.00 i les 21.00 amb 249,9 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 163,22 euros/MWh entre les 5.00 i les 6.00 del matí.L'escalada de preus que afecta gran part d'Europa es deu, entre altres factors, a l'encariment del gas en els mercats internacionals, que s'empra en les centrals de cicle combinat i que marquen el preu del mercat en la majoria de les hores, i l'augment del preu dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂).