El preu de l'habitatge creixerà un 2% a l'Estat aquest 2021 i més d'un 4% el 2022

El portal pisos.com creu que una progressiva retirada d'estímuls per part del BCE consolidaria les hipoteques a tipus fix

Actualitzada 17/11/2021 a les 16:54

El preu de l'habitatge a l'Estat creixerà un 2% aquest 2021 i més d'un 4% l'any 2022, segons pisos.com. En una nota publicada aquest dimecres, el portal immobiliari preveu que 2021 sigui l'exercici amb més vendes de l'última dècada, ja que diversos consumidors veuen l'habitatge com «un actiu refugi». «L'habitatge ha sigut un dels bastions de resistència davant altres sectors que encara trigaran a reprendre els nivells d'activitat previs a la crisi de la covid-19», destaca la plataforma. Per altra banda, destaca que la inflació podria desembocar en una progressiva retirada d'estímuls per part del Banc Central Europeu (BCE), fet que consolidaria les hipoteques a tipus fix.