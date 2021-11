Retirat un lot de contrast en ressonàncies magnètiques per fallada en vials

Es tracta del fàrmac Dotarem

Actualitzada 16/11/2021 a les 18:23

L'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenat la retirada del fàrmac Dotarem, un mitjà de contrast utilitzat en adults i nens per a imatges per ressonància magnètica, a causa de fallades en els vials.En un comunicat, la AEMPS detalla que es tracta del lot 21GD006B04 de Dotarem 0,5 mmol/ml solució injectable en vial, amb data de caducitat el 31 de desembre de 2023 del fabricant francès Guerbet .Segons Sanitat, aquest fàrmac presenta un defecte en el coll del vial de vidre, que evidencia fugides externes de la solució injectable.Per això, ha ordenat la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots afectats i la seva devolució al laboratori per les vies habituals.