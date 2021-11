Prendre antibiòtics els dos anys previs a agafar la covid incrementa en un 12% els risc de gravetat, segons un estudi

En aquest sentit, l'anàlisi diferencia entre aquells pacients que havien tingut més de quatre exposicions en els dos anys, els que havien pres antibiòtics de màxima prioritat i els que n'havien pres en els dos mesos abans de la infecció per covid-19.En el cas de les persones amb una alta exposició, van presentar un 19% més de gravetat que els que havien pres tres o menys pautes antibiòtiques. Per últim, els que havien pres antibiòtics en els dos mesos previs a la infecció van presentar un 41% més de gravetat en el curs de la malaltia.L'estudi apunta que el consum d'antibiòtics altera la microbiota del cos, principalment la del tub digestiu, el que redueix la diversitat microbiana i provoca alteracions en la immunitat antiviral. L'investigador principal de l'estudi, Carl Llor, apunta que això es veu a l'estudi, ja que les persones que van presentar una covid-19 més greu van ser les que havien pres la medicació de forma més recent.Aquestes alteracions de la microbiota s'han vist principalment en models animals i els investigadors reconeixen que encara és bastant desconeguda la interacció entre bacteris, virus i fisiologia humana. Per això, Llor afirma que s'haurien de fer estudis per entrendre millor com afecta l'alteració de la microbiota causada per la presa antibiòtica sobre la immunitat i la possibilita de presentar infeccions més greus.