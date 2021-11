Les cotitzacions dels assalariats augmentaran durant 10 anys per garantir les pensions

El ministre Escrivá calcula recaptar 48.000 milions i critica que la CEOE no se sumi al pacte amb els sindicats

Actualitzada 16/11/2021 a les 08:25

José Luís Escrivá ha calculat que l'augment de cotitzacions del 0,6% per garantir les pensions permetrà recaptar 48.000 milions d'euros fins al 2032. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha recordat que l'anomenada guardiola de les pensions va arribar a tenir 68.000 milions l'any 2012, i que des d'aleshores s'ha anat buidant fins a deixar-hi uns 2.000 milions. Escrivá calcula que gràcies al nou Mecanisme d'Equitat Intergeneracional pactat amb els sindicats, el «matalàs» podrà tornar-se a situar en els 50.0000 milions d'aquí a 10 anys. El ministre ha criticat que la CEOE no s'hagi volgut sumar a un pacte que, segons ha dit, no incloïa elements diferents dels acordats, també amb la patronal, l'1 de juliol passat.Escrivá ha negat que l'augment de cotitzacions pugui afectar la creació de nous llocs de treball, i ha subratllat que Espanya «no té un problema de costos laborals». Segons el ministre, qualsevol comparativa amb els països de l'entorn permet comprovar que a Espanya el cost del treball, «que és el que marca la competitivitat de les empreses», és més barat.També ha indicat que l'augment del 0,6% pactat amb UGT i CCOO suposa que la cotització de més «no arriba a 12 euros» mensuals, «2 per al treballador i 10 per a l'empresari». Aquests diners serviran per «afrontar les dècades de més tensió» per al sistema, després de les quals, la situació serà «més manejable».A més ha destacat la urgència de derogar el mecanisme vigent, l'anomenat Factor de Sostenibilitat, un mecanisme que a partir de l'any vinent suposaria retallar «entre un 2 i un 3%» les noves pensions. «El Factor de Sostenibilitat per a un jove amb un sou de 1.500 euros comportaria que la pensió se li retallaria en 300 euros», ha calculat.