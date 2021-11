La radioteràpia en estadis inicials de càncer de pulmó aconsegueix supervivències del 92%

A Espanya, el de pulmó és responsable del 25% de les morts per càncer

Actualitzada 15/11/2021 a les 19:42

El tractament exclusiu amb radioteràpia en estadis inicials de càncer de pulmó aconsegueix supervivències a llarg termini del 92%, segons un estudi de la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR), difós amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Pulmó que se celebra aquest dimecres.En declaracions a Efe, el coordinador del Grup Oncològic per a l'estudi del càncer de pulmó (GOECP) de la SEOR, el doctor Felipe Couñago, ha explicat que en pacients en estadis inicials, que no són candidats a la cirurgia per mala funció pulmonar o comorbilitats el tractament curatiu és la radioteràpia que ha aconseguit controls de la malaltia «molt alts».En el cas de pacients amb la malaltia en estadis «localment avançats i resecables» la supervivència global a cinc anys amb tractament combinat de radioteràpia i immunoteràpia és ja del 49%, la qual cosa suposa un increment del 14%.Segons Couñago, fins ara el tractament en pacients localment avançats que no es podien operar era radioteràpia i quimioteria però amb l'arribada de la immunoteràpia s'ha incrementat la supervivència «de manera espectacular».Quant als pacients avançats oligometastàsics, que tenen metàstasis localitzades, no disseminades, també s'ha observat un augment de la supervivència en tractaments de radioteràpia combinats amb quimioteràpia o teràpia dirigida que, en aquest cas, ha arribat a duplicar-se.Per això, des de la SEOR s'ha subratllat que la radioteràpia s'ha convertit en un tractament fonamental contra el càncer de pulmó que a més ha servit per a millorar la qualitat de vida dels pacients, ajudant a controlar símptomes com el dolor o el sagnat.Segons el doctor Couñago, el futur de la radioteràpia en càncer de pulmó passa per la radioteràpia de precisió personalitzada i ha afegit que aquesta «personalització vindrà de la mà no sols dels avanços tecnològics, sinó també de la radiogenòmica. Això és que podrà predir mitjançant l'anàlisi del genoma de cada individu com respondrà a la radioteràpia».A Espanya, el càncer de pulmó és responsable del 25% de les morts per càncer i s'estima que en 2021 la incidència de nous casos superi els 29.500, mantenint la tendència a l'alça.El càncer de pulmó continua sent el tercer tumor en homes després de pròstata i colorectal i en dones, després del de mama i també el càncer colorectal. I és la primera causa de mort en homes i la segona en dones.Per això i malgrat les millores en tractaments, la SEOR insisteix en la necessitat que disminueixi l'hàbit tabàquic i en l'impuls dels programes de deshabituació.A més i amb motiu d'aquest dia mundial, dimecres que ve, la SEOR ha insistit en la necessitat que els pacients amb càncer de pulmó es vacunin contra la covid donada la mala evolució de la malaltia en cas de contreure el virus.I han llançat el missatge que aquests pacients han de continuar sent prioritaris en la vacunació dins dels programes que estableixi el Sistema Nacional de Salut