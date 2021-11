Actualitzada 16/11/2021 a les 16:03

Catalunya rebrà 110,9 milions d'euros per crear 10.884 noves places públiques d'educació de 0 a 3 anys fins al 2024. El govern espanyol ha aprovat en el Consell de Ministres d'aquest dimarts desplegar 670 milions d'euros per crear-ne 65.382 a l'Estat espanyol en els pròxims tres anys. La Generalitat disposarà de 33,4 MEUR el 2021, de 55,1 MEUR el 2022 i de 22,4 MEUR el 2023 per crear 3.628 noves places anuals. Les autonomies tindran de marge fins al 15 de setembre de 2024 per crear-les. La ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha destacat que la creació de noves places públiques «alleujarà l'economia de moltes famílies».