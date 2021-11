Calculen que al món hi ha 38 milions de nens d'entre 13 i 15 anys que consumeixen tabac

La xifra global és de 1.300 milions de consumidors, segons l'OMS

Actualitzada 16/11/2021 a les 17:42

Trenta-vuit milions de nens entre els 13 i 15 anys en el món són consumidors de tabac, segons estudis realitzats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre les tendències mundials del tabaquisme.A pesar que accedir a productes relacionats amb el tabac està prohibit per als menors d'edat en la gran majoria dels països, el nombre de nens fumadors és alarmant, amb 14 milions de nenes i 25 milions de nens que consumeixen tabac regularment.Aquesta conclusió està basada en l'anàlisi del resultat de 1.728 enquestes nacionals realitzades en 190 països i que han cobert al 97% de la població mundial.L'expert de l'OMS, Ruediger Krech, va criticar durament a la indústria tabaquera, a la qual va acusar de fer esforços «criminals» per a captar a dones i nens, i d'usar la pandèmia de la covid-19 per a establir vincles d'influència amb els governs de vuitanta països.«La indústria del tabac tracta d'aparentar que són part de la solució, donen màscares, respiradors, quan clarament el tabac és causant de multitud de malalties respiratòries. Fins i tot proposen desenvolupar una vacuna. El seu objectiu és influir en els governs i aquesta situació ha de revertir-se ja que estan ajudant al fet que la gent mori», va denunciar en una conferència de premsa.La tendència general de consum de tabac reflecteix un descens relatiu en els últims 6 anys. En l'últim sondeig realitzat per l'OMS -que no inclou els cigarrets electrònics- s'estima una xifra global de 1.300 milions de consumidors de tabac en l'actualitat, enfront dels 1.320 milions en 2015.S'espera que -amb les mesures de control de tabac establertes en la Convenció Marc contra el Tabac de l'OMS de la qual 182 països formen part- la xifra de fumadors es redueixi un 30% per a 2025 (respecte a les xifres de 2010) el que -considerant el creixement demogràfic- representaria 1.270 milions.«Ens queda un llarg camí per recórrer i les empreses tabaqueres continuaran utilitzant tots els trucs per a defensar els gegantescos beneficis que obtenen amb la venda dels seus productes mortals. Encoratgem a tots els països al fet que facin un millor ús de les nombroses i eficaces eines disponibles per a ajudar la gent a deixar de fumar». va dir el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Entre les dades que destaquen els estudis figura que en l'últim any el 22, 3% de la població mundial consumien tabac; el 36,7% de tots els homes i el 7,8% de les dones.Quant a les tendències regionals en 2020, el sud-est asiàtic és la regió amb més fumadors (29% de la seva població total), però al seu torn és l'àrea geogràfica on el consum es redueix de forma més accelerada.En canvi, Àfrica és la que registra la taxa més reduïda, un 10% del total de la seva població.Les dones europees sobresurten com les més fumadores. El 18% de les dones europees consumeixen tabac, una xifra notablement superior a la resta de regions.Els països amb un nivell mig alt d'ingressos són els més reticents a la reducció de tabac en contraposició amb els països de menor renda, el progrés de la qual és més accelerat, encara que l'informe adverteix que està tendència podria estar alterada per la baixa qualitat de les dades recollides entre aquests últims.