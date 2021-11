Sisena pujada consecutiva del preu de la bombona de butà

La bombona més habitual arribarà aquest dimarts als 16,92 euros

Actualitzada 15/11/2021 a les 12:59

El preu de la bombona de butà de 12,5 quilos, la més tradicional, pujarà gairebé un 5% a partir de demà, fins a un màxim de 16,92 euros, segons ha publicat aquest dilluns el Boletín Oficial del Estado (BOE).L'increment, el sisè consecutiu, equival a 8 cèntims d'euro i es deu al fort ascens, del 20,59%, de les cotitzacions de la matèria primera (propà i butà), unit a la depreciació de l'euro enfront del dòlar (-0,94%), que es compensa, en part, per la baixada del 2,07% del preu del transport.Segons explica el Ministeri per a la Transició Ecològica, aquest encariment s'ha vist atenuat pel fet que existeix un límit del 5% tant per a l'alça com per a la baixada del preu, sense el qual la bombona hagués augmentat el seu cost (sense impostos) en un 13,45%.El preu de la bombona de butà (envàs de gas liquat del petroli el pes del qual pot oscil·lar entre els 8 i els 20 quilos) està regulat i es revisa cada dos mesos, concretament el tercer dimarts del mes en què correspongui fer l'actualització.