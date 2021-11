Els Mossos dediquen el seu calendari solidari als nens afectats per la pandèmia

Els fons que es recaptin es destinaran a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), entre d'altres

Els Mossos d'Esquadra han presentat aquest dilluns el seu calendari solidari per a 2022, que enguany estarà dedicat a nens i nenes de col·lectius vulnerables que «més han sofert amb la pandèmia del coronavirus».Les fotografies del calendari mostren la «superació» de nens i nenes d'aquests col·lectius que han hagut d'afrontar amb majors traves les dificultats i els efectes de la COVID-19.Els fons que es recaptin es destinaran a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), que repeteix enguany com a receptor d'ajudes, i a altres col·lectius com «La sonrisa de Eric», «La lucha de Abril», «Leo es mi ángel», Federació Autisme Catalunya i l'hospital Sant Joan de Déu.Aquestes organitzacions treballen per a ajudar a nens i nenes de col·lectius vulnerables i estan relacionades d'alguna manera amb els Mossos d'Esquadra.En el procés per a crear el calendari han participat 85 nens i nenes i molts d'ells són fills i filles d'agents del cos.Una de les fotografies del calendari, per exemple, mostra el fill d'un agent dels Mossos d'Esquadra i la filla d'una sanitària d'Igualada, vestits amb uniformes de l'ofici dels seus pares i somrient-se cara a cara, després de veure's per primera vegada després de mesos allunyats per les restriccions de la COVID-19.Per a la iniciativa, el cantant Xaviss ha compost i interpretat la cançó «Petits grans herois», dedicada als nens als quals pretén representar el calendari, i és també la melodia del vídeo promocional del projecte en el qual participen alguns protagonistes de les fotografies.El conseller de Justícia del Govern, Joan Ignasi Elena, que ha intervingut en la presentació del calendari solidari, ha remarcat que el «magnífic» de les fotografies és que representen «el cant a la vida i els somriures» que es mantenen davant les dificultats de la COVID-19.Elena ha felicitat les famílies i als entorns dels nens i nenes de col·lectius vulnerables, a servidors públics i a entitats socials per la seva ajuda per a les persones que «han de gestionar la diferència».«Per als que convivim amb la diferència a casa sabem el dur que ha estat la COVID-19, perquè la diferència té moltes vegades una dimensió meravellosa, però gestionar-la també comporta una complexitat especial», ha recalcat el conseller.Per part seva, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que també ha parlat en l'acte, ha destacat que, amb el calendari, a més de l'aportació econòmica a les entitats, s'aconseguirà animar el tractament d'algunes malalties que afecten de manera particular als nens.«Amb el calendari es vol donar ànima al tractament de determinades malalties, impulsant des de la creació de protocols fins al satisfer necessitats familiars que no sempre és possible atendre des dels hospitals públics», ha afegit Trapero.