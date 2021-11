Els antivacunes de Nova Zelanda ja no podran desafiar amb el 'haka' maorí

La tribu on es va originar la dansa reclama que deixin d'utilitzar-la

Actualitzada 15/11/2021 a les 08:29

Una tribu maori va demanar aquest dilluns als manifestants antivacunes que deixessin d'usar un dels 'haka' més coneguts de Nova Zelanda, en al·lusió a una emblemàtica dansa tradicional de desafiament creada en el segle XIX.Aquesta dansa maori anomenada 'Ka Mat' va ser composta pel líder guerrer Te Rauparah, qui pertanyia a la tribu Ngāti Toa, que està arrelada en la part meridional de l'Illa Nord neozelandesa.«Com a descendents de Te Rauparaha, insistim que els manifestants deixin d'utilitzar el nostre 'taonga' (patrimoni) immediatament», va dir el Dr. Taku Parai de Pou Tikanga en un comunicat citat per Ràdio New Zealand.«No volem que els nostres 'tupunas' (ancestres) o la nostra 'iwi' (tribu) s'associïn amb els seus missatges», va remarcar el representant maori en referència als antivacunes, als quals la seva tribu no secunda.Aquest famós haka ha estat utilitzat en les recents protestes antivacunes a Nova Zelanda i fins i tot s'ha alertat que el líder de l'Església Destiny, Brian Tamaki, vol ensenyar-lo als manifestants per a futures manifestacions.Parai va recalcar que la seva tribu «ha estat proactiva» en les campanyes de vacunació contra la covid-19, ja que molts dels seus avantpassats van morir a conseqüència de les pandèmies que els van afligir des de la colonització britànica.«El nostre missatge als manifestants que desitgin utilitzar Ka Mat és que utilitzin una haka diferent. No donem suport a l'ús de Ka Mat per a aquest propòsit», va agregar el representant d'aquesta tribu maori, el poble originari de Nova Zelanda que els seus hakas s'han conegut mundialment per les representacions que fa la seva selecció de rugbi.Les autoritats neozelandeses han aconseguit administrar la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 a més del 80 per cent de la població, però lluita contra la desinformació que regna especialment entre els maoris, on només un 50 per cent de la població objectiu està totalment vacunada.Nova Zelanda, país que espera reobrir-se amb el 90 per cent de la vacunació de la població objectiu, afronta actualment un brot de covid-19 amb la variant delta des que va ser detectada a l'agost passat a la ciutat d'Auckland, la més poblada del país oceànic.El país oceànic, que va reportar aquest dilluns 173 nous casos de covid-19, acumula més de 8.860 infeccions confirmades i probables, que inclouen 34 morts i més de 3.600 casos actius.