Els alumnes de primària francesos han de tornar a dur mascareta a les aules

El país està reintroduint restriccions davant l'arribada de la cinquena onada

Actualitzada 15/11/2021 a les 09:26

Tots els alumnes francesos de primària han de tornar a portar a partir d'aquest dilluns màscara a classe, una mesura que marca la reintroducció de restriccions davant l'arribada de la cinquena ona de coronavirus.Fins a la setmana passada, la màscara era obligatòria en 61 del centenar de departaments del país, aquells en els quals la taxa d'incidència de la covid era superior a 50 casos per cada 100.000 habitants.El Govern havia decidit relaxar el protocol sanitari a les escoles franceses a l'octubre, conforme aquesta taxa d'incidència es reduïa, i havia autoritzat que els estudiants de primària es llevessin la màscara en els departaments amb menor risc.Això va ser possible en 79 departaments. Però la dinàmica s'ha invertit des de la tornada de les Vacances de Tots Sants a la vista del repunt epidèmic i l'Executiu ha decidit la volta generalitzada de la màscara, fins i tot en els departaments on la taxa d'incidència és inferior a 50.La setmana passada, el president, Emmanuel Macron, va pronunciar un discurs el dimarts per a demanar als majors de 65 anys i a les persones amb factors de risc que encara no ho han fet que es donin la tercera dosi.De fet, per als majors de 65 anys, aquesta dosi de record serà imperativa per fer constar la validesa el seu certificat covid, que a França és necessari per a molts actes de la vida social, com anar al cinema, al teatre o a un estadi, però també per a prendre alguna cosa en un bar, en un cafè o en un restaurant.El dia 10, el ministre de Sanitat, Olivier Véran, va reconèixer que la situació a França ja llavors s'assemblava «clarament al començament d'una cinquena onada».En l'última setmana, el nombre de casos ha crescut més d'un 40% i cada dia està per sobre dels 10.000 (12.496 aquest diumenge).Les hospitalitzacions de malalts de covid estan creixent igualment, encara que de moment a un ritme no tan fort: Ahir hi havia 7.111 persones internades, 61 més que la vespra i 1.210 en les unitats de vigilància intensiva, 8 més.Són nivells, en qualsevol cas molt allunyats dels quqe va haver-hi a mediats abril en el pic de la tercera ona, quan es va superar el llindar dels 31.000 hospitalitzats i gairebé es va arribar a 6.000 ingressats en les UCI.