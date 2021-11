El govern espanyol crearà una assegurança d'impagament per al lloguer d'habitatges a joves

Raquel Sánchez diu que el cost no podrà superar el 5% del lloguer i donarà «seguretat» a llogaters i propietaris

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025 que el seu executiu preveu aprovar en breu inclourà la creació d'una assegurança d'impagament per al lloguer d'habitatges per part de joves. Segons Sánchez, l'assegurança garantirà el pagament del lloguer durant un any. L'hauran de demanar els propis joves i el cost «no podrà suposar més del 5% de la renda de lloguer anual». S'activarà en el cas que els llogaters no puguin afrontar el lloguer i l'objectiu és donar seguretat als propietaris perquè s'avinguin a facilitar habitatges a preus assequibles.