Sánchez anuncia un pla de 660 MEUR per crear 64.000 places d'educació infantil en els propers tres anys

El president espanyol s'ha referit a la pandèmia i ha lamentat que «està deixant moltes cicatrius de desigualtat». En aquest sentit, ha assegurat que hi ha una emergència que té a veure amb la salut mental i creu que aquesta ha de formar part «de l'atenció mèdica universal, tal com també en forma part la salut bucodental». «El dolor mental no és un patiment personal, un patiment social que exigeix una resposta social», ha assegurat. Per això, ha apuntat que l'executiu espanyol s'ha compromès a «acabar amb aquest silenci amb accions i recursos econòmics».Interpel·lat per Ximo Puig –que aquest cap de setmana ha estat reelegit com a secretari general del PSPV-PSOE-, Sánchez també ha apuntat que el govern espanyol treballarà per aprovar i negociar un nou sistema de finançament autonòmic. Mentre aquest no arribi, ha dit el president espanyol, «segur que València tindrà els recursos per garantir la cohesió social i territorial».D'altra banda, Sánchez ha criticat que «la dreta i la ultradreta només diguin que estem en fallida», mentre que ha assegurat que «avui en dia, l'economia espanyola creix i creixerà més a mesura que vagi avançant la vacunació». «La dreta i la ultradreta han utilitzat aquesta pandèmia per intentar desgastar el govern d'Espanya, però ara que els nivells de vacunació estan al voltant del 90% callen mentre que abans cridaven», ha lamentat.En el seu discurs al Congrés del PSPV que s'ha celebrat a Benidorm, Sánchez també ha anunciat que aquesta ciutat de la província d'Alacant serà la seu de la nova plataforma intel·ligent de destinacions turístiques de l'Estat. Es tracta d'una nova eina tecnològica prevista al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.