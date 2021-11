Per què no es pot predir quan deixa d'erupcionar un volcà

El volcà de Cumbre Vieja de la Palma porta gairebé dos mesos en actiu

Actualitzada 14/11/2021 a les 13:19

Fa gairebé dos mesos que el volcà de Cumbre Vieja va entrar en erupció a l'illa canària de la Palma arrasant amb tot al seu pas: més de 1.400 edificacions, carreteres i cultius com a plantacions de plàtans. Des de llavors, la lava ha cobert més de mil hectàrees de superfície i ha arribat a la mar en diverses fajanas que han dibuixat un nou perfil en la costa de la Palma.Si bé aquest divendres s'havia produït un descens en la sismicitat de nivells intermedis, els experts que vigilen la seva evolució insisteixen que els processos volcànics són canviants i poden tenir fases de major o menor activitat, sense que aquesta hagi cessat.Si bé l'inici d'una erupció es pot arribar a pronosticar a partir de monitoratges en la seva activitat durant un període de temps, no hi ha indicis per a determinar quan serà la seva final. «No val mirar a curt termini, sinó mirar les tendències a llarg termini», subratllava aquest divendres en roda de premsa la portaveu científica del Pevolca, María José Blanco, sobre el volcà de la Palma.Per què és tan difícil de predir el final d'un volcà? Segons el vulcanòleg de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) Stravos Meletlidis, el procés de canvi d'un volcà és «continu i complex, que pot tenir pauses, canvis d'activitat o canvi de l'energia».Tampoc se sap quant magma hi ha a l'interior del volcà perquè segueixi l'erupció. «No veiem el sistema més profund», apunta el geofísic Maurizio Ripepe, de la Universitat de Florència, en declaracions que recull Gizmodo.Si bé el magma s'acumula prop de la superfície quan un volcà està a punt d'erupcionar, el subministrament de magma és alimentat per roca fosa de zones molt profundes, per la qual cosa «no tenim forma en aquest moment d'entendre quant magma sortirà del sistema més profund», indica Ripepe.Mike Poland, científic de l'Observatori del Volcà Yellowstone del Servei Geològic dels EUA, sosté que «la millor indicació d'un final pot provenir de l'evolució de la taxa d'erupció», si bé «hi ha alguns exemples en els quals això no funciona en absolut, i el millor que se m'ocorre és Kīlauea en 2018».