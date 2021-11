Les malalties circulatòries, primera causa de mort en onze comunitats

Les dades del 2020 destaquen que aquesta causa va superar fins i tot a la covid-19 en nombre de defuncions

Més morts per trastorns mentals en el nord i del sistema digestiu en el sud

Les malalties del sistema circulatori van ser en 2020 la principal causa de les defuncions en 11 de les 17 comunitats i en les dues ciutats autònomes, mentre que en altres sis territoris van ser els tumors i en dos les malalties infeccioses, entre les quals s'inclou la covid-19.L'estadística de defuncions publicada aquesta setmana per l'INE, referida al passat any, revela que les malalties del sistema circulatori van ser la primera causa de mort a Galícia (on van ser imputables a elles el 28,95% de les morts), Andalusia (28,69%), Ceuta (28,40%), Murcia (28,04%), Comunitat Valenciana (26,27%), Melilla (25,91%), Astúries (25,85%), Extremadura (25,46%), Aragó (24,74%), La Rioja (23,86%) i Castella i Lleó (22,83%).En altres sis comunitats la primera causa van ser els tumors: Canàries (27,99%), Balears (26,88%), Cantàbria (25,70%), País Basc (25,66%), Navarra (23,85%) i Catalunya (21,62%); i, a causa de la covid-19, en 2020 les malalties infeccioses i parasitàries van ser la primera causa de defunció a Madrid (responsable del 30,17% dels casos) i Castella-la Manxa (25,35%).En el cas de les defuncions a conseqüència de trastorns mentals i del comportament (des dels de caràcter orgànic, senil i presenil als deguts al consum d'alcohol o drogues), la incidència en 2020 es va concentrar en les comunitats del nord del país, amb unes taxes molt superiors a les de sud.Així, aquests trastorns van ser responsables del 7,40% de les morts a Galícia, el 7,31% a Cantàbria i País Basc, el 5,59% a Astúries i el 5,22% a la Rioja, mentre que només van estar darrere del 1,83% de les defuncions a Melilla; el 2,01% a Ceuta, i el 3,12% a Andalusia.En el sud, per contra, es troben les comunitats que van encapçalar en 2020 la mortalitat per malalties del sistema digestiu (úlcera d'estómac o dudodè, enteritis i colitis no infeccioses, malaltia vascular intestinal o cirrosi): Melilla, on van ser responsables del 6,31% de les morts; Ceuta, el 5,40%; Canàries, el 5,17%, i Andalusia, el 5,06%, enfront de les quals registren menor incidència: Catalunya (3,87%), Madrid (3,90%) i Cantàbria (4,02%).D'altra banda, en 2020, a causa de la incidència de la covid-19, es va produir una gran diferència entre uns territoris i altres en mortalitat per malalties infeccioses i parasitàries (covid-19, tuberculosis, malaltia meningocòccica, septicmia, hepatitis vírica o sida).En concret, Madrid va estar al capdavant amb un 30,17% de les morts imputables a aquest grup de malalties, al costat de Castella-la Manxa (25,35%) i Castella i Lleó (22,05%); enfront de Canàries, només un 4,45%, o Galícia (6,02%) i Múrcia (7,53%).Sense cap patró geogràfic aparent, però també amb importants diferències entre territoris, dibuixen les dades de l'INE els mapes de les dues principals causes de defunció: les malalties del sistema circulatori (com la hipertensió, l'infart o la insuficiència cardíaca) i els tumors.Les malalties del sistema circulatori van ser la causa del 28,95% de les morts a Galícia; el 28,69% a Andalusia, i el 28,40% a Ceuta, i en canvi del 18,66% a Madrid; el 21,32% a Castella-la Manxa, i el 21,39% a Navarra.Per part seva, els tumors van ser responsables del 27,99% de les defuncions a Canàries; el 26,88% a Balears, i el 25,83% a Galícia, en tant que a Castella-la Manxa ho van ser del 18,20%; a Madrid del 19,57%, i a Castella i Lleó del 20,96% -encara que en aquest i altres casos té molt a veure la influència en les dades de l'aparició aquest any de la covid-19-.Tampoc hi ha un patró geogràfic evident en la mortalitat per malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits (meningitis i Alzheimer sobretot), amb Múrcia al capdavant (on suposen el 8,19% de les defuncions), seguida de Navarra (7,70%) i la Comunitat Valenciana (7,33%), enfront de Castella-la Manxa (4,20%), Canàries (4,57%) i Astúries i Madrid (4,60% en tots dos casos).