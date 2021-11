Movistar informa els seus clients d'un ciberatac que ha filtrat dades personals dels usuaris

La companyia assegura que els atacants no han tingut accés a «informació sensible» com ara dades de facturació

La companyia de telefonia Movistar ha informat els seus clients que ha patit un atac informàtic i que diverses dades personals dels usuaris han quedat exposades. Segons la informació que la companyia ha fet arribar als seus clients, haurien detectat una «activitat inusual» al seu sistema a través d'un «accés irregular realitzat des de direccions IP sospitoses». Asseguren que han bloquejat aquest accés i s'han pres «les mesures necessàries» perquè no es torni a repetir. Tot i això, lamenten que els atacants han pogut accedir a «dades bàsiques i d'identificació, dades de contacte i informació sobre productes i serveis contractats». Deixen clar que no han tingut accés a informació «sensible» com ara dades de facturació o registre de trucades.