Creen una anàlisi de sang que detecta 50 tipus de càncer i ja s'utilitza als EUA

Aquesta nova tècnica pot detectar tumors abans que hi hagi símptomes

Actualitzada 13/11/2021 a les 18:47

El diagnòstic correcte i a temps del càncer pot ser determinant en el resultat per al pacient. Tanmateix, en molts casos els mètodes per a això són complexos i porten temps.Afortunadament, en els últims anys la recerca sobre aquest tema ha anat permetent que es desenvolupin mètodes que fan cada dia més senzilla i ràpida aquesta tasca. Aquest és el cas del test Galleri, creat per la companyia estatunidenca Grail.Tal com expliquen en els resultats d'un estudi per a avaluar l'eficàcia del test, publicat en Annals of Oncology, aquest test, que només requereix una mostra de sang, és capaç de trobar més de 50 tipus de càncer fins i tot abans que es produeixin símptomes en el pacient.A més, aconsegueix una alta precisió, la qual cosa possibilita el seu ús com a prova de detecció del càncer múltiple en persones amb el risc de patir aquesta malaltia.La clau d'aquest funcionament està en l'anàlisi genètica. El test Galleri aconsegueix detectar el càncer i distingir entre els tipus buscant canvis químics en fragments del codi genètic (mutacions) filtrat des dels tumors a la sang.Aquests fragments, que expressen mutacions sovint relacionades amb el propi desenvolupament del càncer, poden filtrar-se a la sang molt abans que hi hagi presència de cèl·lules cancerígenes en la sang (metàstasi), la qual cosa permet l'eficàcia del test en els estadis primerencs.Segons les dades dels assajos clínics fins ara realitzats (com l'esmentat a dalt), el test Galleri ha demostrat un marge d'error de, tan sols, un 0,5%.Encara que no té una aprovació completa i definitiva per part de la FDA (Administració d'Aliments i Medicaments, per les seves sigles en anglès) estatunidenc, sí que compta amb l'estatus de desenvolupament innovador i una llicència, per la qual cosa el test Galleri ja es pot emprar al país anglosaxó.D'altra banda, el NHS (Servei Nacional de Salut) britànic també ha iniciat proves per a aprovar el seu ús en un futur.A Europa, no obstant això, no sembla que hi hagi plans en aquest sentit de moment. De fet, la Comissió Europea es troba immersa en una recerca sobre la compra de GRAIL, (participada entre altres per Jeff Bezos i Bill Gates) per la companyia Illumina.