Àustria decideix confinar els no vacunats

El govern del país considera «vergonyós» el nivell de vacunació, que només és del 65% de la població

Actualitzada 12/11/2021 a les 16:45

El Govern central austríac va anunciar avui que vol que des de la setmana que ve s'apliqui el confinament a qui no estigui vacunat o sanat, una mesura que vol negociar durant el cap de setmana amb les autoritats de les nou regions del país i debatre en seu parlamentària.El canceller federal, Alexander Schallenberg, va anunciar en roda de premsa que la seva intenció és que aquest diumenge se li «doni llum verda» a aquesta restricció davant el «vergonyós» nivell de vacunació a Àustria, que amb només el 65% és dels més baixos d'Europa Occidental.La regió d'Alta Àustria, la que major índex de contagis té respecte a la població, ja va anunciar ahir un confinament als no vacunats, si bé encara no s'han donat detalls de com s'aplicarà.«La situació és molt tibant. Volem trobar solucions úniques per a tot el país, per a tots els Estats federats», va dir el polític conservador.«La majoria de la població que s'ha protegit, que s'ha vacunat, no ha de ser la que hagi d'anar a un confinament ara per a protegir la minoria que no s'ha protegit», va afirmar.Per això, Schallenberg va tornar a apel·lar a la població perquè acudeixi a vacunar-se.El cap del Govern ja va advertir ahir que l'hivern i les festes nadalenques seran «incòmodes» per als no vacunats i que aquest confinament sembla «probablement inevitable».Des del dilluns ja s'aplica en tot el país la prohibició que qui no estigui vacunat o no hagi passat la malaltia accedeixi a locals d'oci i gastronomia, centres d'estètica o esdeveniments amb més de 25 persones.El Govern ha establert un període de transició en el qual aquests serveis són accessibles a qui hagi rebut ja una dosi i present un test PCR negatiu recent.