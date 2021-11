Proven un sistema audiovisual col·laboratiu per estimular persones amb Alzheimer

Es tracta del Soundcool, un sistema creat a la Universitat Politècnica de València

Actualitzada 12/11/2021 a les 20:47

Un projecte d'investigació busca demostrar en un hospital que l'ús de Soundcool, un sistema creat a la Universitat Politècnica de València per a crear de manera col·laborativa espectacles sonors i visuals amb mòbils i tauletes, ajuda en l'estimulació cognitiva de persones amb Alzheimer.Els primers resultats apunten a una millora de motivació i interrelació de pacients amb Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, segons informen aquest divendres fonts de la UPV.El sistema Soundcool va ser ideat pel professor i investigador d'aquesta universitat Jorge Sastre, qui està duent a terme el nou projecte de recerca amb el seu equip en col·laboració amb José Manuel Moltó, investigador de la Fundació Fisabio i neuròleg de l'Hospital Virgen de los Lirios d'Alcoi (Alacant).Finançat per la Generalitat valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i per Polisabio (Programa de col·laboració UPV-Fisabio), els seus primers resultats s'han presentat en el novè Congrés Nacional d'Alzheimer, celebrat aquest dijous a Vitòria-Gasteiz.«Es tracta d'uns resultats preliminars però molt prometedors. Hem acabat la Fase 1 de validació del sistema i és un primer pas en el nostre projecte de recerca, centrat en l'ús de les noves tecnologies com a teràpia no farmacològica en malalties neurodegeneratives», ha apuntat Jorge Sastre.Segons els resultats obtinguts en l'Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i altres demències AFA CANALS, Soundcool ajudaria a incrementar la motivació i la creativitat de pacients i potenciaria també la interrelació entre les persones malaltes.Des de la UPV recorden que actualment existeixen moltes aplicacions mòbils per a estimular als pacients amb aquesta mena de patologies neuronals, com per exemple Neuron UP (el més utilitzat i conegut), Smart Brain, Stimulus o Know Alzheimer, «però cap d'elles és col·laborativa, a diferència de Soundcool».El sistema sorgit dels laboratoris de la UPV permet crear, amb les tauletes, concerts i altres activitats col·laboratives amb música, so, imatge i vídeo en pocs segons.Consisteix en un conjunt de mòduls com a reproductors d'àudio, imatges o vídeo, efectes d'àudio i vídeo, 'chroma' o mescla de vídeos que poden interconnectar-se entre si, com si fos un 'Lego' per a so, música i imatge.L'equip de la UPV va organitzar a la fi del passat mes d'octubre la participació d'AFA CANALS en la creació visual del concert final del Festival Internacional SOXXI 2021; en ell, els pacients van controlar a distància, des de les instal·lacions del centre, diferents elements, participant en la creació de l'espectacle.«Les activitats col·laboratives realitzades a AFA Canals al llarg de les proves van estimular als pacients a ajudar-se entre si per a realitzar-les, i a relacionar-se una vegada acabades, la qual cosa no succeïa fàcilment abans de començar les mateixes», ha destacat Begoña Faura, directora d'AFA Canals.L'equip de la UPV i Fisabio continua amb aquesta línia de recerca amb l'objectiu de corroborar aquests resultats preliminars, per a això durà a terme noves proves sobre la utilitat d'aquesta eina en diferents tasques d'estimulació cognitiva.El projecte ha despertat l'interès ja de la Confederació Espanyola d'Alzheimer (Ceafa) i de la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer (Fevafa).