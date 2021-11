Les preguntes sobre el cas Manel Monteagudo, l'home que va estar en coma 35 anys

Monteagudo ha decidit explicar la seva història un coma que va patir als 22 anys i del qual va despertar amb 58

Actualitzada 12/11/2021 a les 10:26

Va patir un accident quan treballava d'electricista naval?

Com es va poder casar i tenir fills?

Simplifica per error el nom de la seva malaltia o la confon en parlar de coma?

Les seqüeles són reals?

Manel Monteagudo, nascut al petit poble de Cando, Outes, a la Corunya, ha decidit explicar la que ell defensa que és la seva història, un coma que va durar 35 anys (dels 22 als 58) i del qual va despertar l'any 2014, fet que avala la seva dona, Conchi, amb la qual assegura que va tenir dues filles en aquest període.Al seu relat, tan àmpliament difós als mitjans de comunicació com qüestionat en les xarxes socials, són nombroses les preguntes que sorgeixen, a algunes d'elles Monteagudo pretén donar resposta públicament i a unes altres demanant que no es reprodueixin per respecte, diu, a la seva dona.Són nombrosos els dubtes que assalten al qui escolta i llegeix la seva història, als diaris, ràdios i televisions que s'han fet ressò d'aquesta notícia des de l'inici de l'estiu, però ara de més intensament.La llei de protecció de dades impedeix accedir al seu historial clínic, que ell tampoc està obligat a ensenyar, per la qual cosa la història de la seva vida després d'un incident en un vaixell a l'Iraq només pot ser secundada pels seus parents, amics de la infància i pel cercle literari en el qual es mou. Totes aquestes fonts no dubten d'ell.Ningú ho posa en dubte. Al poble en la qual va néixer tots recorden aquesta història. També a Noia, on van fixar la residència els seus pares. I saben que Manel tenia en aquells dies una xicota que es deia Conchi. El seu nom real és José Manuel Blanco Castro, però va triar com a sobrenom artístic el de Manel Monteagudo.A Xoán Mariño, president de l'associació cultural Tierra de Outes, i autor d'una de les primeres entrevistes, li va parlar d'un «estat vegetatiu amb breus moments de lucidesa», abans de recaure de nou en un estat de coma.Manel comenta que Conchi es va ocupar del matrimoni perquè en aquella època estava mal vista la convivència sense papers i perquè, malgrat tenir amb 19 anys, estava disposada a cuidar-lo.Sobre la descendència, aporta una versió, que demana no divulgar per les repercussions que pugui tenir. Ho fa pensant en la seva dona.No és possible saber exactament l'estat en el qual es trobava. Ell ho va explicar quan va voler. El director de l'editorial Galaxia, Francisco Castro, va ser un dels primers a saber-ho. Manel és un habitual entre el gremi a Vigo. I el mateix passa amb la comarca de la Corunya del Barbanza, on hi ha el seu origen i en la qual ha presentat diversos dels seus poemaris.Ell parla de les que són motores, com abaixar el cap durant molta estona o suportar pes. I afirma que va haver de tornar a caminar, parlar i aprendre a anar, sense ajuda, al lavabo. Que va necessitar ajuda psicològica i psiquiàtrica és una dada que també facilita.