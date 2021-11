L'OMS denuncia que 1 de cada 2 persones amb diabetis del tipus 2 no pot accedir a la insulina

Mesures proposades

Més de 60 milions de persones al món viuen amb diabetis del tipus 2 i la insulina és essencial per reduir el risc d'insuficiència renal, ceguesa i amputació d'extremitats. Si bé el 75% dels afectats viu en països fora d'Europa i Nord Amèrica, només representen el 40% dels ingressos per la venda d'insulina, segons l'informe. Les vendes de productes d'insulina d'Eli Lilly, Novo Nordisk i Sanofi van generar uns 16.640 milions de dòlars el 2020 i el 60% provenia d'aquestes dues regions riques.L'OMS destaca que les companyies han deixat de banda la insulina humana, que es pot produir a un cost relativament baix, per centrar-se en les sintètiques, que són més cares, però igual d'efectives. Segons els estudis que recull l'OMS, s'estima que als països pobres la dosi diària d'insulina humana costa entre 0,20 i 0,63 dòlars, mentre que el preu de la dosi diària de les sintètiques està entre 0,78 i 1,73 dòlars.Per tot plegat, l'OMS reclama augmentar la producció d'insulina humana, sobretot a les regions amb menys accés, i «diversificar la producció» per generar més «competició» i «abaixar els preus». De totes maneres, insta els governs a «regular els preus» i «millorar la transparència» sobre com es fixen.