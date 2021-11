Detingut a Lleida després d'oferir marihuana a mossos que patrullaven de paisà

Actualitzada 12/11/2021 a les 15:43

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un veí de Bovera (Garrigues) com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Agents del cos que patrullaven de paisà pel Centre Històric de Lleida han vist un home amb una actitud sospitosa i, en apropar-s'hi, els ha preguntat si volien marihuana. Els agents s'han identificat com a policies, i en escorcollar-lo, no li han trobat cap substància estupefaent. Al no portar cap mena de document, l'han traslladat a comissaria per identificar-lo. Quan l'home ha deixat les dependències policials, agents l'han seguit i han observat al carrer Múrcia que s'apropava a un vehicle. Els policies l'han aturat de nou i han trobat sota un seient del vehicle una bossa amb 153 grams de marihuana.