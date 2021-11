Descobreixen un fàrmac específic per tractar l'asma al·lèrgic

Aquesta malaltia afecta al 4,5% de la població

Actualitzada 12/11/2021 a les 12:17

El Grupo de Cáncer de Pulmón y Enfermedades Respiratorias del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) ha descobert un fàrmac específic per al tractament de l'asma al·lèrgic, que ja s'ha provat en ratolins de experimentración.Aquest grup ha publicat recentment un article científic en el qual demostra que és possible tractar l'asma usant un fàrmac específic per a una proteïna relacionada amb el receptor de la insulina, denominada IGF1R, ha indicat aquest divendres el Govern de La Rioja en una nota.L'estudi està realitzat en un model preclínic de ratolins d'experimentació, als quals se'ls indueix l'asma al·lèrgic durant un mes mitjançant l'ús d'extracte d'àcars, una de les substàncies més al·lergògenes que existeixen en l'àmbit domèstic.El tractament dels ratolins asmàtics amb un fàrmac específic per a l'IGF1R cura l'asma induïda reabocant la majoria dels símptomes asmàtics, com la secreció de moc, la hiperreactividad en les vies aèries, la presència de leucòcits de tipus eosinòfil i altres símptomes d'inflamació pulmonar.La teràpia modelada és, en aquest cas, una teràpia dirigida i específica per a l'asma al·lèrgic.Aquest resultat és la conseqüència de diversos anys d'investigació i d'una «dura» tasca d'aquest grup del CIBIR en aquesta malaltia molt prevalent, ja que afecta el 4,5% de la població; costosa per la seva cronicitat des d'edats primerenques i discapacitant en casos greus.Els investigadors continuen ara el seu treball per a determinar si els resultats podrien ser extrapolables a pacients i, si això fos així, s'obririen les portes a la possibilitat d'usar noves estratègies terapèutiques per a l'asma.En aquest sentit, treballen amb mostres de pacients per a demostrar la participació de la proteïna IGF1R també en persones afectades amb asma al·lèrgica.En el treball també han participat, al costat d'investigadors del CIBIR, uns altres del Centre Nacional de Recerques Oncològiques, de l'Hospital 12 de Octubre de Madrid i de la Universitat de Santiago de Compostel·la.