Acord definitiu: els interins amb més de 5 anys d'antiguitat no hauran d'opositar per aconseguir plaça fixa

La llei també estableix la compensació que rebran aquells que no puguin assolir la plaça

Actualitzada 12/11/2021 a les 09:26

Els treballadors interins amb més de cinc anys d'antiguitat podran obtenir una plaça fixa sense necessitat d'opositar, segons l'acord aconseguit pel Govern amb diversos partits i introduït en la llei que redueix la temporalitat en l'ocupació pública.Segons va informar el PNB, i com queda reflectit en la disposició addicional sisena d'aquesta norma, per a les places que haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de «manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016» es podrà usar el sistema de concurs i no l'oposició.Aquests processos, que es realitzaran una sola vegada, «podran negociar-se en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals».El Govern havia pactat inicialment, per a tirar endavant la norma en el Congrés, que els interins de les administracions públiques que portin més de deu anys ocupant una plaça estructural que mai hagi estat convocada podran adjudicar-se aquesta plaça sense necessitat de passar una oposició, sinó únicament per una valoració de mèrits.Aquest acord amb ERC va permetre convalidar el decret llei -prèviament pactat amb els principals sindicats- deixant els canvis via esmenes parcials, en aquesta tramitació com a projecte de llei on ara s'ha rebaixat a aquests cinc anys.La llei també estableix altres mesures com que els interins o el personal laboral temporal que no aconsegueixi una plaça tindrà dret a una compensació econòmica de 20 dies per any treballat, fins a 12 mensualitats, i que podrà ser inclosos en borses d'ocupació específiques.Així mateix, fixa que l'incompliment màxim de permanència de tres anys com a interí donarà lloc a una compensació econòmica de 20 dies, fins a un màxim de dotze mensualitats.