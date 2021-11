Un jutjat investiga el robatori de documentació informàtica dels Pujol comissada per la justícia

Actualitzada 11/11/2021 a les 15:31

Un jutjat de Madrid investiga el robatori de diversa documentació i aparells informàtics de la família Pujol Ferrusola que havia estat comissada per la Policia Nacional en el marc de la investigació per suposada corrupció de l'expresident de la Generalitat i els seus fills. Segons ha publicat «El Taquígrafo» i han confirmat a l'ACN fonts properes a la família, els aparells i documents van ser robats quan tornaven en una furgoneta de repartiment amb destí a Barcelona després que l'Audiència Nacional permetés el seu retorn a la família. El vehicle va ser assaltat violentament a la capital espanyola per persones encaputxades i armades que es van endur telèfons mòbils, ordinadors, llapis de memòria i altres objectes.