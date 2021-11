Surt al mercat un medicament menys contaminant per deixar de fumar

El nou fàrmac ja es pot comprar amb recepta mèdica per 198 euros i, de moment, no està cobert per la Seguretat Social

Actualitzada 11/11/2021 a les 17:37

La Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac (SCaTT), de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, valora la sortida al mercat d'un medicament menys contaminant per a deixar el tabac.El nou fàrmac, que conté el principi actiu de la citisina, ja es pot comprar amb recepta mèdica amb un cost de 198 euros i, de moment, no està cobert per la Seguretat Social.Segons l'entitat, la citisina presenta avantatges respecte a la vareniclina, el component que s'utilitzat en els últims anys, que s'ha retirat del mercat temporalment pels problemes de contaminació en el procés de fabricació.La presidenta de la SCaTT, la Dra. Angela Martínez Picó, ha assenyalat que el principal avantatge de la citisina és que el tractament tindrà una durada de només 25 dies, amb una pauta de sis comprimits diaris a l'inici, i un descens gradual fins a un solo comprimit l'últim dia.Aquest nou component és un alcaloide, és a dir, un compost orgànic de tipus nitrogenat que produeixen unes certes plantes, molt similar a la vareniclina, que és capaç de bloquejar els receptors de la nicotina.Picó ha afegit que, malgrat tot, el procés per a deixar el tabac sempre és més eficaç si es realitza amb un bon acompanyament i seguiment del pacient, així com amb una teràpia de conducta i una entrevista de motivació que permeti prescriure el millor tractament de manera individualitzada.L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears és una entitat independent al servei del país i no vinculada a cap organisme oficial i vol fomentar l'estudi de les ciències de la salut en els aspectes humà, tècnic, social i cívic, tant en el seu vessant assistencial com docent i de recerca.