El suïcidi, primer causa de mort externa entre homes a Espanya

En les dones, la principal causa de mortalitat externa són les caigudes accidentals

Actualitzada 10/11/2021 a les 19:15

El nombre de suïcidis va créixer en el primer any de la pandèmia un 7,4% respecte a l'any anterior: segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE) es van llevar la vida 3.941 persones.L'estadística de mortalitat de l'INE, publicada aquest dimecres, recull que el suïcidi es va mantenir com la primera causa de mort externa, és a dir, la que es produeix de forma no natural.Els suïcidis van créixer tots els mesos menys abril (va baixar un 18%) i novembre (un 5,2% menys), però agost va ser el mes en què més van augmentar respecte a l'any anterior, un 34%.En 2020 es van suïcidar 2.913 homes i 1.011 dones. De fet, el suïcidi va ser la primera causa de mort per causa externa en els homes (amb un augment del 5,7% respecte a 2019), per davant de les caigudes accidentals (1.898, un 7,1% més), i l'ofegament, submersió i sufocació (1.467, un 12,2% menys).En dones, la primera causa de mort externa va ser la caiguda accidental (1.707 mortes), seguida de l'ofegament, submersió i sufocació (1.446) i els suïcidis (1.011). En el cas de les dones, els suïcidis van augmentar un 12,3% respecte al 2019.Per accident de trànsit van morir 1.463 persones (1.168 homes i 295 dones), la qual cosa va suposar un 20,6% menys que en 2019. Abril i maig van reflectir els majors descensos de defuncions per accidents de trànsit, amb un 55,6% i un 51,0% menys, respectivament.