El Govern espanyol planteja modificar el càlcul de les pensions

»Aquest sistema no està pensat per reduir despesa en pensions en cap cas, si no per millorar la situació de persones per a les quals els últims anys de cotització no són els millors», ha dit Escrivá en una entrevista a RNE.El titular de Seguretat Social ha dit que el model actual està pensat per «carreres lineals» que milloren amb els anys i ha defensat que cal «modernitzar-lo» perquè «ja no és així». «En alguns casos es contemplarà estendre el període de càlcul, però no necessàriament», ha afirmat.Escrivá ha dit que s'estudiarà amb els agents socials fórmules de càlcul que permetin donar la possibilitat de triar els millors anys d'una carrera professional o integrar llacunes en la cotització. «Hem estat nosaltres, no ho ha demanat Europa», ha insistit.El ministre ha remarcat que, a més, el Pacte de Toledo ja va recomanar «tenir en compte les noves realitats del mercat de treball amb carreres més volàtils els últims anys». Per a Escrivá, la polèmica de les últimes hores amb aquesta qüestió és «una confusió», ja que «Brussel·les no està demanant res».