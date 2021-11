El Govern donarà 3,7 MEUR a la UAB pels danys de l'atac informàtic

Actualitzada 11/11/2021 a les 17:05

El Govern donarà 3,7 milions d'euros (MEUR) a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pels danys de l'atac informàtic i per a la seva recuperació, després que ho hagin acordat el Departament de Recerca i Universitats i el d'Economia. Ho ha anunciat la consellera Gemma Geis a la Comissió de Recerca i Universitats. En la presentació del pressupost del seu departament per al 2022, de 1.477 MEUR, Geis ha exposat que destinaran 500.000 euros, 300.000 més, en un pla per enfortir el català a les universitats, i que crearan 600 noves places d'Infermeria arran del dèficit de personal, amb una inversió de 2,4 MEUR. El finançament directe a les universitats s'eleva a 980 MEUR (878 el 2020) i s'invertiran 292 MEUR en polítiques de recerca (+43%).