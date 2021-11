El 38% d'adolescents admet consumir més alcohol que abans de la pandèmia

Un 37,7 % d'adolescents de 15 i 16 anys declara consumir més alcohol que abans de la pandèmia de la covid-19, segons l'enquesta de la Diputació de Barcelona d'hàbits relacionats amb la salut, realitzada a 5.085 d'alumnes de 4rt d'ESO durant el curs 2020-21. Un 31,4% van declarar consumir-ne igual i un 30,9%, menys que abans de la pandèmia. L'augment del consum és un mica més accentuat entre els nois (39,9%) que entre les noies (36,2%). La Diputació de Barcelona ha donat a conèixer aquests resultats amb motiu del Dia Mundial sense Alcohol, el 15 de novembre, promogut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per conscienciar sobre els danys físics i psicològics que produeix el consum d'aquesta substància.



L'Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO és un dels recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments per ajudar a orientar, dissenyar i avaluar les polítiques locals de salut. Aquests recursos volen fomentar estils d'oci més saludables i facilitar als joves informació i eines davant la pressió de grup, així com per a la reducció de riscos si es decideix consumir.