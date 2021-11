A Itàlia la grip afecta als nens menors de cinc anys més que a la gent gran

El nombre global de casos de grip duplica els que es van registrar l'any passat

Actualitzada 11/11/2021 a les 17:20

Els nens menors de cinc anys són els més afectats per la grip a Itàlia, amb una incidència de 15,8 casos per cada 1.000 atesos, va informar avui l'Institut Superior de Sanitat d'Itàlia.L'informe es basa en dades recopilades en la setmana de l'1 al 7 de novembre i evidència un increment de la propagació d'aquest virus, perquè els casos totals entre la població en general dupliquen els registrats en el mateix període de 2020.En aquest període, s'han comptabilitzat 207.000 casos, mentre que en les dues setmanes anteriors va haver-hi 198.500 i 167.900.En el grup d'edat dels 5 als 14 anys la incidència ha estat de 3,79 casos per 1.000 atesos, entre 15-64 anys de 3,02 i entre majors de 64 de 1,64 casos.El Ministeri de Sanitat italià recomana la vacunació contra la grip a «majors de 60 anys, dones embarassades i en postpart, malalts crònics, amb problemes cardíacs i respiratoris o del sistema immunològic», així com per al «personal sanitari i soci-sanitari, cossos policials i bombers, criadors o els qui treballin en contacte amb animals, a donants de sang».També l'aconsella per a «nens sense risc de 6 mesos a 6 anys».