Podrien existir els dracs voladors que apareixen a 'Joc de Trons'?

Un llibre desvetlla la realitat científica de diverses pel·lícules i sèries

Actualitzada 09/11/2021 a les 21:24

Podrien volar realment els dracs que apareixen a 'Joc de Trons'? No, perquè pesen massa. Podria traslladar-se a un ordinador la consciència d'un mort com succeeix a 'Black Mirror'? De moment no, però no és forassenyat que pugui fer-se en un futur. Els robots d''Stars Wars' existeixen? Sí, però encara no tenen ànima.Aquestes i altres preguntes sobre fenòmens científics que apareixen en les més populars telesèries de ciència-ficció es responen en el llibre La ciencia en las series de televisión que aquest dimarts presenten els seus autors, l'enginyer i divulgador científic Ramon Cererols i el crític de sèries Toni de la Torre.El llibre, prologat pel metge i científic Salvador Macip i publicat per la Fundació Doctor Antoni Esteve, analitza nou de les ficcions televisades més vistes des d'un punt de vista científic per a fomentar la divulgació de la ciència.De la Torre i Cererols han esmicolat sèries tan populars com 'Breaking Bad', 'Joc de Trons', 'Lost' o 'Mandalorian' i han estudiat si són possibles o no científicament els fenòmens que en elles apareixen: els forats de cuc, la relativitat especial, els universos paral·lels, el transhumanisme, els dracs voladors o la rebel·lió dels robots.«Es pot trobar ciència a tot arreu si et fas les preguntes adequades», explica, en una entrevista, De la Torre, que admet que la ciència-ficció «té una base científica major que altres gèneres».La primera pregunta que es van plantejar els autors del llibre, introduïda per la més popular sèrie de ciència-ficció actual, 'Black Mirror', és si la tecnologia està prou avançada per a duplicar la consciència humana i traslladar-la a un paradís etern digital.Encara que els autors estan d'acord que avui dia no existeix la possibilitat, expliquen que ja s'han creat programes com The VOID (Vision Of Infinite Dimensions), que permeten viure una realitat virtual sobre un escenari físic real.«Cap escenari futur està massa lluny si ho comparem amb l'evolució de l'ésser humà fins ara», diuen els autors, que no descarten un futur semblant al que dibuixa 'Black Mirror'.També han avaluat la part científica amagada en sèries sense cap relació aparent amb la ciència, com la històrica i famosa 'Joc de Trons', en la qual volen els dracs de Daenerys Targaryen.Disseccionant les imatges de la sèrie, Cererols ha calculat que els dracs que apareixen pesarien l'equivalent a 10 elefants i ha conclòs que serien incapaços d'aixecar-se del sòl si realment existissin i que, de poder fer-ho, haurien de volar a almenys 126 quilòmetres per hora per a no caure en picat, encara que cap mena d'ala biològica formada per ossos i membranes pot suportar aquest pes. «Cap ocell de més de 20 quilos vola!», puntualitza.De la mateixa forma, biològicament és impossible que expulsin foc per la boca sense cremar-se la llengua i el paladar.De la Torre afirma que ell s'ha encarregat si es fes les preguntes com a espectador i Cererols les ha respost com a científic.Existeixen conceptes com 'el món del revés', d''Stranger Things', o alguns dels fenòmens de la sèrie 'Fringe', que poden semblar que són el mateix a l'espectador, però que són molt diferents a nivell científic, posa com a exemple el crític televisiu, que aplaudeix que les teleseries siguin "la porta d'entrada ideal per a introduir la ciència als espectadors".Tots dos autors van treballar junts en 2019 en la publicació 'La ciència de *The Big bang Theory', la sèrie protagonitzada pel popular Sheldon Cooper i els seus companys científics, en la qual van estudiar que veraços eren les dades que sortien en aquesta ficció.«Comencem a parlar sobre aquesta mena de ciència que hi ha en totes les sèries, i la fundació ens va proposar expandir el tema a les sèries més famoses de la televisió», confessa De la Torre.Ara, en el seu nou llibre, que aquesta tarda presentaran en el Cosmocaixa de Barcelona, han introduït també alguna visió filosòfica, com la por històrica a una rebel·lió de les màquines contra els seus creadors, una cosa que, asseguren, encara està molt lluny de poder passar.«Hi ha sèries que tracten aquest tema des dels anys 60, la qual cosa demostra que potser ja necessitem una manera d'establir una relació amb aquestes màquines des de ja», planteja el crític, que recorda que és impossible que se senti el soroll de les batalles estel·lars en sèries com 'Stars Wars' perquè en l'espai no es transmet el so.Són possibles els poders telepáticos i telequinèticos de 'Eleven'? No, però la tecnologia pot simular-los. Podria una persona morta caminar uns metres com Gus Fring a 'Breaking Bad'? Sí, perquè l'adrenalina que emmagatzema el cos abans d'un perill permet continuar funcionant uns segons encara sense òrgans vitals.És realista la força que exhibeix el personatge de la Muntanya en 'Joc de Trons'? No, perquè per a aixafar un cap com fa en la sèrie necessitaria una força de 2.300 Newtons, el doble d'una persona molt forta.Té raó Sheldon Cooper en tenir pànic als gèrmens? Sí, encara que durant l'enregistrament el virus influença era el més temut, l'actual SARS-CoV-2 li ha donat la raó al físic teòric televisiu interpretat per Jim Parsons.